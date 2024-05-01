Даёт ли твоя помощь фронту право безнаказанно поливать помоями армию и государство?

Солженицын прошёл почти всю войну, имел боевые награды. Но пукнул не в строку в 1945-м, и ордена-медали не спасли его от ареста и заключения.
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