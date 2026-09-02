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Бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу покинул «Бешикташ» после расторжения контракта

Бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу покинул «Бешикташ» после расторжения контракта

Полузащитник Жоау Мариу покинул «Бешикташ».Полузащитник Жоау Мариу покинул «Бешикташ». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

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