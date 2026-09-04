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Газета.ру

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Александровский: отечественные лайнеры МС-21 первыми получат интернет на борту

Александровский: отечественные лайнеры МС-21 первыми получат интернет на борту

Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027–2028 годах. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано на отечественных лайнерах МС-21.

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