Как восстановить российский паспорт,ещё одна история возвращения и нужны ли нам вообще релоканты

Сжëг паспорт, да ещë и прилюдно - автоматически потерял гражданство, и должен быть даже ниже уровня приезжих таджиков... Да простят меня уважаемые таджики... Уверен, что помимо той дичи, что видим мы в РФ, есть и приличные, адекватные таджики.

ГС

Геннадий Свидерский

Был у меня хороший товарищ , ушёл на пенсию и почему-то уехал с семьёй в Израиль. Лет через 6 случайно столкнулись через интернет в одноклассниках. В итоге я узнал о себе интересное. Не такой я , как он думал. Вот плохой , потому , что укров и амеров в ХРЕН не ставлю.