1. Уехавшие в Израиль пацифисты задают актуальный вопрос: как восстановить российский паспорт, публично сожжённый ими ранее на камеру в качестве заявки на вступление в секту хороших русских? Вот сканы переписки (ссылка): Лично я рекомендую вышибать клин клином: сжечь теперь на камеру израильский паспорт.
Как восстановить российский паспорт,ещё одна история возвращения и нужны ли нам вообще релоканты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Нет, вообще лишать гражданства
Ответить
20 час.
Navigator56R ВладиМир
Сжëг паспорт, да ещë и прилюдно - автоматически потерял гражданство, и должен быть даже ниже уровня приезжих таджиков... Да простят меня уважаемые таджики... Уверен, что помимо той дичи, что видим мы в РФ, есть и приличные, адекватные таджики.
Ответить
18 час.
ГС
Геннадий Свидерский
Был у меня хороший товарищ , ушёл на пенсию и почему-то уехал с семьёй в Израиль. Лет через 6 случайно столкнулись через интернет в одноклассниках. В итоге я узнал о себе интересное. Не такой я , как он думал. Вот плохой , потому , что укров и амеров в ХРЕН не ставлю.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии