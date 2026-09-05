Трамп вновь похвастался «восемью завершёнными войнами» и пожаловался на отсутствие признания в виде Нобелевской премии

Дональд Трамп вновь напомнил миру о своих претензиях на звание великого миротворца. В ходе общения с журналистами, которые интересовались деталями предстоящих визитов Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев, американский лидер внезапно сместил акцент с практической дипломатии на собственную персону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым