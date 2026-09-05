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Мировое обозрение

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Трамп вновь похвастался «восемью завершёнными войнами» и пожаловался на отсутствие признания в виде Нобелевской премии

Трамп вновь похвастался «восемью завершёнными войнами» и пожаловался на отсутствие признания в виде Нобелевской премии

Дональд Трамп вновь напомнил миру о своих претензиях на звание великого миротворца. В ходе общения с журналистами, которые интересовались деталями предстоящих визитов Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев, американский лидер внезапно сместил акцент с практической дипломатии на собственную персону.

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