Трамп вновь похвастался «восемью завершёнными войнами» и пожаловался на отсутствие признания в виде Нобелевской премии

Дональд Трамп вновь напомнил миру о своих претензиях на звание великого миротворца. В ходе общения с журналистами, которые интересовались деталями предстоящих визитов Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев, американский лидер внезапно сместил акцент с практической дипломатии на собственную персону.