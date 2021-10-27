Мировое обозрение

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Киев на форуме ОБСЕ обвинил Москву в поставках оружия ополченцам на Донбассе

Киев на форуме ОБСЕ обвинил Москву в поставках оружия ополченцам на Донбассе

Делегация Украины в ОБСЕ на Форуме по сотрудничеству и безопасности обвинила Россию в поставках оружия ополченцам на Донбассе.

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