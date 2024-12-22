SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

125 подписчиков

«Затащил «ПСЖ» в следующий раунд». Сборная России — о сэйвах Сафонова в матче Кубка Франции

«Затащил «ПСЖ» в следующий раунд». Сборная России — о сэйвах Сафонова в матче Кубка Франции

Пресс-служба сборной России отреагировала на игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/32 финала Кубка Франции «Ланс».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх