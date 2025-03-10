Франция. Изменения в Семейный кодекс

Накануне 8 марта в парламент страны был внесен законопроект, отменяющий супружеский долг. По мнению автора проекта (Сара Легрен, партия «Непокорившаяся Франция»), отныне ни муж, ни жена не вправе требовать интимной близости от партнера, что должно расцениваться впредь как насилие.