Сбер назван самым инновационным банком России

Сбер вновь возглавил рейтинг инновационности банков Sk Fintech Hub. Первое место ему обеспечили собственная платформа для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов SberUnity, организация мероприятий для стартапов и хакатонов, в том числе в регионах, и цифровые сервисы для предпринимателей.