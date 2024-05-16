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Сбер назван самым инновационным банком России

Сбер назван самым инновационным банком России

Сбер вновь возглавил рейтинг инновационности банков Sk Fintech Hub. Первое место ему обеспечили собственная платформа для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов SberUnity, организация мероприятий для стартапов и хакатонов, в том числе в регионах, и цифровые сервисы для предпринимателей.

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