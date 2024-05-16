Сбер назван самым инновационным банком России

Сбер вновь возглавил рейтинг инновационности банков Sk Fintech Hub. Первое место ему обеспечили собственная платформа для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов SberUnity, организация мероприятий для стартапов и хакатонов, в том числе в регионах, и цифровые сервисы для предпринимателей.
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