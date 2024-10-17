«Что-то мистическое»: эксперты исследуют влияние имени на судьбу человека

Специалисты отмечают, что смена имени может хорошо повлиять на жизнь Мотивы для изменения имени могут быть разными, и возникает вопрос: влияет ли это на судьбу человека, который решает выбрать новое имя? Астролог и нумеролог Павсекакий (Виктор) Богданов в интервью с «Радио 1» отметил, что имя действительно имеет значительное влияние на жизненный путь человека, но не является универсальным решением.