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Голевой пас в матче с «Виннипегом» вывел Кучерова на 3-е место среди бомбардиров НХЛ, но не спас «Тампу» от поражения

Голевой пас в матче с «Виннипегом» вывел Кучерова на 3-е место среди бомбардиров НХЛ, но не спас «Тампу» от поражения

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 29-е очко по системе гол+пас в нынешнем сезоне. В конце первого периода домашней игры с «Виннипегом» Кучеров ассистировал Стивену Стэмкосу при реализации численного большинства.

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