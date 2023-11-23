Голевой пас в матче с «Виннипегом» вывел Кучерова на 3-е место среди бомбардиров НХЛ, но не спас «Тампу» от поражения

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 29-е очко по системе гол+пас в нынешнем сезоне. В конце первого периода домашней игры с «Виннипегом» Кучеров ассистировал Стивену Стэмкосу при реализации численного большинства.
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