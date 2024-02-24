Липецкий губернатор Игорь Артамонов: пожар на НЛМК потушен, угрозы выбросов нет

Губернатор Липецкой области сообщил о ликвидации пожара на Новолипецком металлургическом комбинате.Игорь Артамонов, глава Липецкой области, в своем телеграм-канале сообщил о том, что пожар на НЛМК потушен.
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