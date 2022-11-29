Товар дырочку найдет: Оборудование от Huawei и ZTE вместо Америки отправится в Россию

США стараются нагадить китайским компаниям — и нам грех этим не воспользоваться Иван Рыбин Фото: Zuma/ТАСС Торговая война между США и КНР набирает обороты, одними только санкциями против ряда компаний американские власти уже не ограничиваются.
США стараются нагадить китайским компаниям — и нам грех этим не воспользоваться Иван Рыбин Фото: Zuma/ТАСС Торговая война между США и КНР набирает обороты, одними только санкциями против ряда компаний американские власти уже не ограничиваются.
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