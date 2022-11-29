БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семенков Александр
    Я думаю, что Биби четко понимает, если он поставит такие комплексы Зе, то Израиль просто перестанет существовать. Рос...В отместку за ира...
  • Владимир Колесников
    Российские власти развели этот гадюшник, стараясь услужить олигархам, желающим сэкономить свои расходы за счет мигран...ОПАСНОСТЬ ЗА ДВЕР...
  • Ксюша Кирьязис
    Мало того, что они везут в Россию наркоту, а из России деньги и цивилизованность. Так у них ещё хватает наглости вере...ОПАСНОСТЬ ЗА ДВЕР...

Товар дырочку найдет: Оборудование от Huawei и ZTE вместо Америки отправится в Россию

Товар дырочку найдет: Оборудование от Huawei и ZTE вместо Америки отправится в Россию

США стараются нагадить китайским компаниям — и нам грех этим не воспользоваться Иван Рыбин Фото: Zuma/ТАСС Торговая война между США и КНР набирает обороты, одними только санкциями против ряда компаний американские власти уже не ограничиваются.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх