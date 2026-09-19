Тукай районында яшәүче 100 яшьлек ветеран сайлауга килде

Тукай районының Калмаш авылында сайлау участогына беренче булып 100 яшьлек Бөек Ватан сугышы һәм хезмәт ветераны Шәүкәт Әхмәтназыйпов килгән.
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