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Тукай районында яшәүче 100 яшьлек ветеран сайлауга килде

Тукай районының Калмаш авылында сайлау участогына беренче булып 100 яшьлек Бөек Ватан сугышы һәм хезмәт ветераны Шәүкәт Әхмәтназыйпов килгән.

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