Глюкоза, Ольга Карпуть, Лиза Барашик и экс-девушка Моргенштерна* посетили открытие бутика Walk of Shame

Глюкоза, Ольга Карпуть, Лиза Барашик и экс-девушка Моргенштерна* Дилара Зинатуллина посетили открытие флагманского бутика Walk of Shame на Зиларт.
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