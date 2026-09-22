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Мировое обозрение

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Бёрнем намерен призвать Трампа к деэскалации в Иране на ГА ООН

Бёрнем намерен призвать Трампа к деэскалации в Иране на ГА ООН

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем готовится к разговору с Дональдом Трампом, который может стать одним из самых непростых за последнее время.

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