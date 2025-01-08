Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. На одном из промышленных предприятий начался пожар

Бусаргин: Саратов и Энгельс подверглись атаке БПЛА, на предприятии начался пожар Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что промышленное предприятие было повреждено при массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии