Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. На одном из промышленных предприятий начался пожар

Бусаргин: Саратов и Энгельс подверглись атаке БПЛА, на предприятии начался пожар Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что промышленное предприятие было повреждено при массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).