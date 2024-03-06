Боже, что они несут! - Профессор Кричевский о дебатах кандидатов в президенты.

😊 Не-а, арену цирка МЫ им не доверим! Разве что..., в предбаннике кобылам ленты в хвост заплетать 😉

Александр Симаков

Жириновский это не говорил. Это шутка из телепередачи "Городок", в которой была пародия на Жириновского в 1995 году. Эту шутку из "Городка" и приписали настоящему Жириновскому. https://youtu.be/g7ip0lICE_4