Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Боже, что они несут! - Профессор Кричевский о дебатах кандидатов в президенты.

Боже, что они несут! - Профессор Кричевский о дебатах кандидатов в президенты.

По всем каналам идут дебаты людей, называющих себя кандидатами в президенты России. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский внимательно следит за дебатами, что позволяет сделать ему некоторые выводы.

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Комментарии
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Александр Иноземцев
😊 Не-а, арену цирка МЫ им не доверим! Разве что..., в предбаннике кобылам ленты в хвост заплетать 😉
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16 час.
Андрей Шишинов
&quot;каждому мужику по бутылке водки&quot;                                                                        А каждой женщине по мужику.
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13 час.
Александр Симаков
Жириновский это не говорил. Это шутка из  телепередачи &quot;Городок&quot;,  в которой была пародия на Жириновского  в 1995 году.  Эту шутку из &quot;Городка&quot; и  приписали настоящему Жириновскому.  https://youtu.be/g7ip0lICE_4
Городок (1995) - Двести. Интервью Жириновского
YouTube
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12 час.

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