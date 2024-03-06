По всем каналам идут дебаты людей, называющих себя кандидатами в президенты России. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский внимательно следит за дебатами, что позволяет сделать ему некоторые выводы.
Боже, что они несут! - Профессор Кричевский о дебатах кандидатов в президенты.
Комментарии
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Александр Иноземцев
😊 Не-а, арену цирка МЫ им не доверим! Разве что..., в предбаннике кобылам ленты в хвост заплетать 😉
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16 час.
Андрей Шишинов
"каждому мужику по бутылке водки" А каждой женщине по мужику.
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13 час.
Александр Симаков
Жириновский это не говорил. Это шутка из телепередачи "Городок", в которой была пародия на Жириновского в 1995 году. Эту шутку из "Городка" и приписали настоящему Жириновскому. https://youtu.be/g7ip0lICE_4
Городок (1995) - Двести. Интервью Жириновского
YouTube
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12 час.
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