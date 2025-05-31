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Царьград

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"Есть серьёзные подозрения": Вскрылось, кто мог заблокировать решение Мерца по поставкам Taurus

"Есть серьёзные подозрения": Вскрылось, кто мог заблокировать решение Мерца по поставкам Taurus

Британские СМИ высказались по поводу того, кто мог заблокировать решение канцлера ФРГ по поставкам Taurus на Украину.

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