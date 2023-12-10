Елена Корикова окончила актёрскую карьеру, чтобы заняться дизайном

Из информации, опубликованной на сайте 72.ru, следует, что известная российская актриса 2000-х годов, сыгравшая главную роль в сериале «Бедная Настя», Елена Корикова, завершила свою актерскую карьеру из-за усталости от постоянных съемок.
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