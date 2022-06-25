Освобожденный с «Азота» рассказал об иностранных наемниках на заводе

В бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке скрывались иностранные наемники. Об этом в субботу, 25 июня, корреспонденту «Известий» сообщил один из мирных жителей, которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживали на промзоне в заложниках.