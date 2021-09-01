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  • Александр 24
    В этой жизни я абсолютно ничего не упустил! У меня и жена даже из другого города. Но слово "любовь" я всегда произнош...Мне не нужна жена...
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    Автор очень здравомыслящий человек,поэтому вряд ли в его 34 года его сумеет накрыть неконтролируемая любовь. Нормаль...Мне не нужна жена...

Отношение с семьей жены превратились в кошмар

Отношение с семьей жены превратились в кошмар

Так сложилось, что жена у меня младший ребенок в своей семье, у нее есть еще старший брат, у них 8 лет разницы.

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Надя Еремина
Муж отказался от своей доли квартиры матери в пользу сестры, так мы должны помогать ей оплачивать коммуналку за эту квартиру, т.к. трудно ей одной!
Татьяна Татьяна
В такой ситуации надо все называть своими именами. Брат взял без разрешения деньги, которые ему не принадлежали. Вот пусть и компенсирует это частью своего имущества.
Татьяна Татьяна
С тещей ещё проще: согласовать заранее по телефону ее приходы в удобное для вас время с удобной периодичностью. Ее сыну сказать, что манипуляции- это некрасиво. Попросить его не вмешиваться, а выполнять свой долг по отношению к матери(возврат денег) и сестре.
Татьяна Татьяна
Теще объяснить, что помогать ее сыну вы не можете. На манипуляции просто не вестись. Как только она будет заводить об этом разговор, напоминать, что он забрал без спроса деньги, которые ему не принадлежат.
Vera Dobryagina
Вот Татьяна всё по полочкам и разложила, молодец!

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