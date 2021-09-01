Отношение с семьей жены превратились в кошмар

5МИНУТКАБизнес и финансыОтношение с семьей жены превратились в кошмар Так сложилось, что жена у меня младший ребенок в своей семье, у нее есть еще старший брат, у них 8 лет разницы.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНадя ЕреминаМуж отказался от своей доли квартиры матери в пользу сестры, так мы должны помогать ей оплачивать коммуналку за эту квартиру, т.к. трудно ей одной!Татьяна ТатьянаВ такой ситуации надо все называть своими именами. Брат взял без разрешения деньги, которые ему не принадлежали. Вот пусть и компенсирует это частью своего имущества.Татьяна ТатьянаС тещей ещё проще: согласовать заранее по телефону ее приходы в удобное для вас время с удобной периодичностью. Ее сыну сказать, что манипуляции- это некрасиво. Попросить его не вмешиваться, а выполнять свой долг по отношению к матери(возврат денег) и сестре.Татьяна ТатьянаТеще объяснить, что помогать ее сыну вы не можете. На манипуляции просто не вестись. Как только она будет заводить об этом разговор, напоминать, что он забрал без спроса деньги, которые ему не принадлежат.Vera DobryaginaВот Татьяна всё по полочкам и разложила, молодец!Комментировать
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