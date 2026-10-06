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Царьград

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Андрей Бакланов: Конфликт на Ближнем Востоке изменил свои акценты

Андрей Бакланов: Конфликт на Ближнем Востоке изменил свои акценты

Андрей Бакланов из Высшей школы экономики утверждает, что конфликт на Ближнем Востоке, изначально начатый США, перешел в борьбу за контроль над проливами.

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