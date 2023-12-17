Акунин и Быков: путевка в русофобию и потеря заработка в России Елена ГалицкаяИзвестные российские писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков оказались в центре скандала после публичных заявлений, вызвавших волнение в обществе, об этом сообщают журналисты ftimes.