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FTimes

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Акунин и Быков: путевка в русофобию и потеря заработка в России

Акунин и Быков: путевка в русофобию и потеря заработка в России

Акунин и Быков: путевка в русофобию и потеря заработка в России Елена ГалицкаяИзвестные российские писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков оказались в центре скандала после публичных заявлений, вызвавших волнение в обществе, об этом сообщают журналисты ftimes.

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Комментарии
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E
Ed
Ну вот и ладненько, пристроили голубчиков по заслугам
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7 час.
Д
Даяна
А про Улицкую забыли?
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2 час.

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