Акунин и Быков: путевка в русофобию и потеря заработка в России Елена ГалицкаяИзвестные российские писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков оказались в центре скандала после публичных заявлений, вызвавших волнение в обществе, об этом сообщают журналисты ftimes.
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