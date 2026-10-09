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Царьград

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В Новосибирске заменили 154 метра труб после ремонта коллектора

В Новосибирске заменили 154 метра труб после ремонта коллектора

Ремонт повреждённой ливневой канализации у «Сибирь-Арены» завершён: восстановлены 29 смотровых и три дождеприемных колодца, заменено более 150 метров трубопровода, а также отремонтирован участок магистрального коллектора длиной 35 метров.

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