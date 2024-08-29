Просто совпадение: из-за ареста Павла Дурова Франция потеряла 17 млрд долларов... Дурова освободили

Ким Дотком утверждает, что ОАЭ разорвали крупную сделку, и что Дурова заманил сам Макрон Неравнодушные пользователи опустили рейтинг приложения для изучения французского до 1,1/5 Ким Дотком (Kim Dotcom), немецко-финский предприниматель, хакер, бывший владелец Megaupload и Mega, заявил, что отношения между Францией и ОАЭ после ареста Павла Дурова сильно испортились.