Просто совпадение: из-за ареста Павла Дурова Франция потеряла 17 млрд долларов... Дурова освободили

Медвежий угол
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Медвежий угол

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СЕ
Сергей ЕВ
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11 час.
М
ММ
На желто-голубом фоне надо было!
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10 час.
Александр Попов
ШТАТОЗАДНИЦА ИМЕЕТ ЕВРОЖОПУ - это НОРМАЛЬНО и ТОЛЕРАНТНО: пидор пидора ИМЕЕТ.
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