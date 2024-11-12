В Госдуму внесут проект об аннулировании иностранных водительских прав

Группа депутатов от фракции ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, планирует внести в Госдуму законопроект о признании недействительными международных и иностранных водительских прав на территории Российской Федерации в случае нарушения правил дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии