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FiNE NEWS

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В Башкирии сбили 25 украинских беспилотников во время атаки на промышленные объекты

2 августа в Башкирии силы Министерства обороны России совместно с охраной промышленных предприятий и мобильными огневыми группами «БАРС» сбили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время атаки на объекты региона, сообщил глава республики Радий Хабиров.

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