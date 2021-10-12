12.10.21==Врач Небесный и спасители в белых халатах

Новый выпуск программы Каково христианское отношение к медицине и врачам? Правда ли, что святитель Игнатий Брянчанинов не является автором своих книг? Как относиться к православным священникам, которые служили в РОА Власова и/или сотрудничали с гитлеровскими войсками? Правда ли, что славянский Перун, греческий Зевс и финикийский Ваал — это один и тот же бес? Что можно сказать о людях, которые считают себя православными, ходят в Церковь, исповедуются, причащаются, но своих детей не крестят, считают, что когда вырастут, сами разберутся?.