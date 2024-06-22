Онколог назвала семь видов рака, которые провоцирует алкоголь

Серьезным фактором риска развития различных видов рака является употребление алкоголя. Люди с алкозависимостью чаще страдают от онкологических заболеваний, чем те, кто не употребляет спиртное, рассказала врач-онколог Анастасия Марьенко.
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