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Онколог назвала семь видов рака, которые провоцирует алкоголь

Онколог назвала семь видов рака, которые провоцирует алкоголь

Серьезным фактором риска развития различных видов рака является употребление алкоголя. Люди с алкозависимостью чаще страдают от онкологических заболеваний, чем те, кто не употребляет спиртное, рассказала врач-онколог Анастасия Марьенко.

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