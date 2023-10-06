Огни прожекторов со стадиона академии ФК "Сочи" ослепили пилотов пассажирских лайнеров

Искусственный свет на футбольном стадионе "барсов" создавал неудобства лётчикам.Освещение на стадионе академии ФК "Сочи" в один из вечеров выстроили таким образом, что лучи препятствовали работе лётчиков.
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