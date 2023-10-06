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Огни прожекторов со стадиона академии ФК "Сочи" ослепили пилотов пассажирских лайнеров

Огни прожекторов со стадиона академии ФК "Сочи" ослепили пилотов пассажирских лайнеров

Искусственный свет на футбольном стадионе "барсов" создавал неудобства лётчикам.Освещение на стадионе академии ФК "Сочи" в один из вечеров выстроили таким образом, что лучи препятствовали работе лётчиков.

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