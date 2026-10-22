🚓 Пытался скрыться, но устроил ДТП: в Крыму задержали водителя с крупной партией наркотиков В Белогорском районе полицейские попытались остановить Honda Civic, но водитель проигнорировал требование и направился в сторону трассы «Таврида».
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