Дзюба и Слуцкий — новые лица «Лиги Ставок». Букмекерский обзор

Главные новости мирового и российского беттинга. У «Лиги Ставок» появились новые звездные амбассадоры Форвард «Локомотива» Артем Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий присоединились к Алине Загитовой, Артуру Далалояну, Кириллу Капризову, Мурату Гассиеву и Илье Ковальчуку в списке звездных амбассадоров ведущего российского букмекера.
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