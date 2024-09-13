Похвала руководства мотивирует 40% опрошенных работников в ЯНАО

Каждый четвертый опрошенный сотрудник в ЯНАО нуждается в похвале начальства. Больше всего позитивные отзывы о своей работе нужны маркетологам и бухгалтерам, а критика — менеджерам по продажам и дизайнерам, следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.