"Писать самому Путину!": Новое происшествие с мигрантом в Ленобласти возмутило людей

САША ЛЕПАЕВ

все произойдет очень быстро когда будет социальный взрыв в стране. пока народ терпит но это все до того как терпение кончается. это было уже в украине при Януковиче. вот только пошло все по другому руслу. так и здесь ведь народ один и тот же. закручивают гайки но в один момент резьба сорвется. а Русского лучше не злить он же не остановится и остановить его никто не сможет.Русский солдат на танки с держаком от лопаты ходил. а бюрократов и мигрантов в разы уничтожит.даже без оружия возьмет вилы и лопаты.а беда всегда объединяет людей..