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"Писать самому Путину!": Новое происшествие с мигрантом в Ленобласти возмутило людей

"Писать самому Путину!": Новое происшествие с мигрантом в Ленобласти возмутило людей

Фото: Царьград Новое происшествие с мигрантом в Ленобласти возмутило людей. Недовольные намерены "писать самому Путину".

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
все произойдет очень быстро когда будет социальный взрыв в стране. пока народ терпит но это все до того как терпение кончается. это было уже в украине при Януковиче. вот только пошло все по другому руслу. так и здесь ведь народ один и тот же. закручивают гайки но в один момент резьба сорвется. а Русского лучше не злить он же не остановится и остановить его никто не сможет.Русский солдат на танки с держаком от лопаты ходил. а бюрократов и мигрантов в разы уничтожит.даже без оружия возьмет вилы и лопаты.а беда всегда объединяет людей..
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2 час.
СП
Сергей Петраков
Да кто этого коз-а выбирал. Матви-ко своего подсунула, гарант подписал. Вот и все выборы!
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2 час.
vitaly yanushkevich
Почему мигранты работают на транспорте? Они не имеют права работать водителями общественного транспорта, пусть дороги чистят.
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1 час.

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