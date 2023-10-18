Платформа "Электронный дом" позволяет москвичам решать жилищные вопросы онлайн

"Электронный дом" — помощник жителя Москвы. В нем можно проголосовать за важные для дома решения, передать показания приборов учета, оплатить коммунальные счета, отправить заявку о неисправностях, узнать о плановых работах и даже написать соседу о том, что его автомобиль мешает проезду.