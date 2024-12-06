В России предложили поддержать самозанятых мам

Ассоциация молодежных парламентов Приволжского федерального округа предложила внести изменения в законодательство, чтобы позволить самозанятым женщинам участвовать в системе обязательного социального страхования.
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