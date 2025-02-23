Скользя по волнам горя: как принять, отпустить и открыть новое Как справиться с душевной болью? Горе — это естественная реакция на утрату: будь то разрыв отношений, смерть близкого человека или крушение мечты.
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