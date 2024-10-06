Полыхает нефтебаза. Уничтожены крупнейшие ракетные арсеналы: 6-часовая бомбардировка столицы. 100 "Гераней" ударили по Одессе

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Sergey Ivanov

Итак, в Одессе нанесены мощные удары по складам дальнобойных ракет. Если я правильно понял написанное в статье. Но тогда у любого диванного стратега возникает логичный вопрос: -Как все это вооружение оказалось на складах Одессы? Не потому ли, что все это привезли морем, под видом «зерновой сделки»? Но тогда есть более простой способ уничтожать оружие: Топить корабли. И плевать на то, под каким флагом они идут в Одессу! Это война! И ведь достаточно демонстративно потопить несколько таких вот посудин- как вся эта «сделка» зависнет! Остается только пожалеть голодающих детишек Африки.... А Украина останется не только без ракет, но и без денег, вырученных за зерно. Значит, меньше купит оружия. Значит, меньше наших солдат погибнет. Да и неплохо бы подумать об украинцах. Уж если они сами о себе не думают. Следующий год будет, скорее всего, провальным. Поля засеяны минами и осколками. Трактористов не осталось. Значит, посевная будет провалена и урожая не будет. Спрашивается: Как украинцы собираются пережить следующий год? Конечно, они пустят слезу в ООН и покажут пальцем на эту варварскую Россию. И придется русскому мужику кормить эту ораву! А ведь есть нормальный выход! Пресечь продажу зерна. И пусть украинцы едят его сами. Ну, а через пару лет после войны все наладится. С нашей помощью. Потому, что Европа кормить украинский сброд не будет.