Носки могут деконструировать образ, сделать его более студенческим и богемным. Но могут ли носки не ассоциироваться со школьной формой, а использоваться в роли аксессуара в офисной одежде или даже нарядной? Сообщение Как носить носки с туфлями и не выглядеть школьницей появились сначала на bracatuS.