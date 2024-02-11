Носки могут деконструировать образ, сделать его более студенческим и богемным. Но могут ли носки не ассоциироваться со школьной формой, а использоваться в роли аксессуара в офисной одежде или даже нарядной? Сообщение Как носить носки с туфлями и не выглядеть школьницей появились сначала на bracatuS.
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