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Москва остается лидером цифровых экосистем регионов России и главным поставщиком готовых решений для всей страны

Москва остается лидером цифровых экосистем регионов России и главным поставщиком готовых решений для всей страны

Столица заняла первое место в индексе АПЭК, а отрыв от замыкающей рейтинг Ингушетии сократился до 61,8 баллаМосква сохранила лидерство во втором индексе цифровой экосистемы регионов России, разработанном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

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