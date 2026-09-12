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Минпросвещения определило, с какого класса и как школьники могут пользоваться ИИ

Минпросвещения определило, с какого класса и как школьники могут пользоваться ИИ

Ученики российских школ не должны использовать искусственный интеллект до пятого класса. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в рекомендациях министерства просвещения РФ.

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