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Британского депутата отстранили за расистское высказывание о чернокожем главе Минфина

Британского депутата отстранили за расистское высказывание о чернокожем главе Минфина

Депутата оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Рупу Хак отстранили от исполнения рабочих обязанностей после расистского комментария в отношении первого чернокожего главы минфина королевства Квази Квартенга, передает телеканал Sky News.

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