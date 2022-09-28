Британского депутата отстранили за расистское высказывание о чернокожем главе Минфина

Депутата оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Рупу Хак отстранили от исполнения рабочих обязанностей после расистского комментария в отношении первого чернокожего главы минфина королевства Квази Квартенга, передает телеканал Sky News.
Депутата оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Рупу Хак отстранили от исполнения рабочих обязанностей после расистского комментария в отношении первого чернокожего главы минфина королевства Квази Квартенга, передает телеканал Sky News.
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