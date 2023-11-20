Новосибирский уполномоченный принял участие в круглом столе на тему «Антикоррупционное просвещение гражданского общества и меры по повышению его эффективности»

Бизнес-омбудсмен Николай Мамулат принял участие в круглом столе на тему «Антикоррупционное просвещение гражданского общества и меры по повышению его эффективности», который состоялся 15 ноября 2023 года на площадке НГУЭУ.
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