В Хабаровском крае сотрудники полиции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант - 2025»

Оперативно-профилактическое мероприятие проходило на территории региона пять дней. Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю, при силовой поддержке сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю и районными подразделениями полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант - 2025» проверили 433 объекта.
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