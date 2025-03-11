В Хабаровском крае сотрудники полиции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант - 2025»

Оперативно-профилактическое мероприятие проходило на территории региона пять дней. Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю, при силовой поддержке сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю и районными подразделениями полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант - 2025» проверили 433 объекта.