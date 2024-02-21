Силовики устроили облаву на закрытую ЛГБТ-вечеринку в российском ночном клубе

В Карелии сотрудники ФСБ и Росгвардии устроили облаву на закрытую ЛГБТ-вечеринку в петрозаводском ночном клубе Full House, где проводились различные развлекательные программы, в том числе с участием мужчин в женских образах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии