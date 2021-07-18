Оливье Жиру: Очень горжусь, что имею итальянское происхождение (видео)

Форвард Оливье Жиру высказался после перехода в стан красно-черных из лондонского «Челси». — Привет, болельщики «Милана»! Очень горжусь, что имею итальянское происхождение, и с нетерпением жду начала этого захватывающего приключения вместе с вами.