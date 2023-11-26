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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Основатель PFL Дэвис: «Наши чемпионы будут драться с чемпионами Bellator. Сайборг проведет бой с Пачеко, а потом – с Харрисон»

«Чемпионы будут драться с чемпионами. Ларисса заслужила этот шанс. Повторюсь, у нас нет другого выбора, кроме как свести чемпионов с чемпионами.

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