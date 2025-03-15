В пакистанском Курраме школьницы вышли на протест против перекрытых дорог

Акцию протеста против перекрытия дорог в пакистанском округе Куррам (провинция Хайбер-Пахтунхва) вышли школьницы местных учебных заведений для девочек в крупнейшем городе округа, Парачинаре, 15 марта сообщило агентство Dawn.
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