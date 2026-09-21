В ЦИК назвали даты, когда станут известны итоги выборов в Госдуму

Элла Памфилова объяснила сроки необходимостью тщательного подсчёта голосов Предварительные итоги голосования ЦИК России подведет 21 сентября в 11:00 по московскому времени, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает Ura.
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